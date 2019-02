Sønderborg: Tidligt lørdag morgen, klokken 04:16, havde en villa på Blomstergade i Sønderborg besøg af ubudne gæster. Indbrudstyvene havde knust en rude for at komme ind i boligen. Gerningsmændene slap afsted med en drone, et Samsung tv, to ipads og et par flasker sprut, oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Søren Strægaard.