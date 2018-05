Tyve stjal designermøbler fra firma

Sønderborg: Sent mandag aften kort før midnat var der indbrud hos SIB på Sjællandsgade. Firmaet har videoovervågning, og to tyve har været ind for at stjæle otte styk designerstole af typen Syverstolen af Arne Jacobsen. Overvågningen viser, at de to mænd har båret stolene ud i en bil. Den ene tyv var i en hvid jakke eller trøje med hætte, den anden i lyse bukser og en mørk jakke med striber. Oplysninger i sagen til politiet på telefon 114.