Tyve på togt i Sønderborg-området

Sønderborg: Der var en del indbrud og forsøg på indbrud i villaer i Sønderborg og omegn henover weekenden. Fra en villa på Sundsmarksvej er der stjålet parfume, smykker, iPad og en kostbar racercykel. Søndag aften klokken ved 19-tiden blev et vindue brækket op i en villa på Ringridervej, her er det uvist, hvad der er stjålet, hvis der er stjålet noget. Samme aften er der flere andre indbrud og forsøg på indbrud i samme område - blandt andet på Parkgade. Her er der heller ikke enten opgjort. hvad der er stjålet - eller også blev det ved forsøget. En knallert er set køre fra det ene indbrudsforsøg på Parkgade. hvor et vindue er forsøgt brudt op.

Fra lystbådehavnen Marina Minde er der stjålet en båd af typen Uttern 3700 med en Mariner påhængsmotor med 4 hestekræfter. Oplysninger i sagerne til politiet på telefon 114.