Tyve på togt i Kristi himmelfartsferien

Sønderborg: Ferie- eller fridagene efter Kristi himmelfartsdag har i Sønderborg-området været travle for indbrudstyve, der især har brudt ind i private hjem.

En beboer lå og sov søndag aften i en villa ved Teglparken i Egernsund, da en dør til huset bliver smadret med en sten. Da tyven eller tyvene bliver klar over, at der er en person i huset, stikker de af. En løber mod Havnevej, hvor en person er set stikke af i en bil. En anden person er set køre fra gerningsstedet på en knallert. Der er intet signalement af hverken personer eller køretøjer. Der blev også sent søndag aften kort før midnat brudt et vindue op i en ejendom på Lykkevej i Hundslev. Her er intet stjålet.

Fra en villa på Odinsvej i Sønderborg er der stjålet iPad, en robotstøvsuger og et kontant beløb, som Syd- & Sønderjyllands Politi ønsker at holde hemmeligt. Fra en landejendom på Møllegade i Holm er der stjålet værktøj til en værdi af cirka 10.000 kroner. Det er sket fra onsdag før Kristi himmelfartsdag til søndag.

En villa på Jens Jessens Vej i Sønderborg fik på et tidspunkt mellem lørdag og søndag

en rude knust, og tyve er kommet ind i villaen den vej. Der er brudt et værdiskab op, og fra skabet er stjålet en del smykker - især af designeren Ole Lynggaard og et mindre kontant beløb, som Syd- & Sønderjyllands Politi vil holde hemmeligt.

Udover de mange indbrud blev to biler ødelagt i Havnbjerg, hvor vandaler har kastet røde teglsten på bilerne, der har fået buler overalt og smadret ruder. Endelig blev en 18-årig mand taget på Friheds Allé natten til søndag, hvor han gik rundt med en kniv på sig. Han er sigtet for at overtræde våbenloven.

Oplysninger i de mange sager til politiet på telefon 114.