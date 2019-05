Sønderborg: Tyve havde udset sig Røde Kors-butikker som mål i weekenden. På et tidspunkt fra lørdag middag til søndag ved middagstid brød tyvene ind hos Røde Kors på Damgade i Sønderborg.

- De er gået efter kontanter, og der er også stjålet et mindre kontant beløb, siger "Indbrudstyven fandt et mindre kontantbeløb", siger politikommissær Thomas Berg, Syd- & Sønderjyllands Politi, der ikke vil oplyse størrelsen på beløbet.

Hos Røde Kors i Vester Sottrup forsøgte et par mænd at bryde ind. De forsøgte at brække en dør op, men de blev forstyrret. Vidner har set dem løbe fra stedet, men der er intet signalement.

Oplysninger i sagerne til politiet på telefon 114.