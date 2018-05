Tyve løb med designermøbler

Midtals: Natten til onsdag var der indbrud i en villa på Hasselhegnet i Augustenborg. Det skete mens husets beboere lå og sov. Alligevel er det lykkedes for tyvene at bakse to hvide Svane-stole ud og en sort læderstol af typen Corona. Alt er dyrt dansk design. Senere samme nat så en politipatrulje en bil stå ved Augustenborg Havn, og da betjentene undersøgte den nærmere, viste det sig, at stolene lå i køretøjet. Betjentene ventede og observerede, og efter et stykke tid kom et par mænd til bilen. Den ene stak af, mens den anden blev anholdt og sigtet for indbrud. Han har erkendt.