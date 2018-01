Tyve har stjålet kostbare lamper fra Sønderborg Rådhus

Sønderborg: Dansk design står efterhånden nummer et på indbrudstyves og hæleres ønskeliste, og i juleferien har Sønderborg Kommune da også fået stjålet lamperne til to store og uvurderlige lysekroner designet af Poul Henningsen. Det er to meget store lysekroner med i alt 24 PH-lamper i mælkehvid glas. Faktisk blev der allerede kort før kommunalvalget i november stjålet fire af lamperne i lysekronen i hallen, der hænger højt oppe.

- Det er rigtigt, dengang kom de ind gennem et vindue over skuret mod Lille Rådhusgade. Denne gang er de kommer ind igennem kælderdøren - vi kalder det ned til cykelkælderen - og den vej op, fortæller Bettina Wichmann Knudsen, der er chef for byråds- og direktionssekretariatet i Sønderborg Kommune.

Lysekronen i selve byrådssalen bestod af 15 lamper, og alle er stjålet.

- Elektrikeren har fortalt, at tyvene har skruet lamperne i byrådssalen af. Det er sandsynligvis for at undgå, de skulle gå i stykker. Selv om politiet har fortalt, at lamperne ikke er meget værd på hælermarkedet hver for sig, siger Bettina Wichmann Knudsen. Hun forklarer, at tyvene har kunnet komme ind uden alarmer er gået, fordi de på en eller anden måde er kommet ind efter, at medarbejdere har deaktiveret alarmen i julen. Det kan have været medarbejdere, der skulle tømme postkasser og hejse flaget på rådhuset.

- Hvis de undgår vinduer og døre her, så kan de undgå at alarmen går i gang. Men nu har vi sat et arbejde i gang med at få sikret rådhuset bedre, fortæller Bettina Wichmann Knudsen.

Netop de PH-lamper til lysekronerne produceres ikke længere. Ledelsen i Sønderborg Kommune håber, at de på en eller anden måde får lamperne retur. Ellers skal der findes en ny løsning til årets første byrådsmøde 31. januar.