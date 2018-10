Tyve har haft travlt i weekenden

Sønderborg: Flere personer, familier og et pizzeria har haft indbrud i løbet af weekenden, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

På Spurvevænget i Ulkebøl er der blevet opbrudt et vindue, og der er stjålet en PH bordlampe. I Gråsten er der mellem fredag aften og lørdag morgen brudt en ny Renault Clio op. Her blev der stjålet solbriller og gps. Bilen stod på Tværvej.

På Søndre Landevej i Sønderborg er der mellem fredag og lørdag blevet opbrudt et vindue. Tyven har rodet hele huset igennem. Det var lørdag endnu ikke opgjort, hvad der er stjålet. I Gråsten har der været indbrud i et pizzeria i Jernbanegade. Tyven er kommet ind ved at knuse en rude. Butikken er gennemrodet, og kasseapparatet er brudt op. Der blev dog ikke stjålet noget.

På Rosenhaven i Sønderborg har der været indbrud mellem fredag eftermiddag og lørdag middag. Endnu en gang er tyven kommet ind ved at bryde et vindue op. Her blev der stjålet diverse smykker.

Også i Ørstedsgade i Sønderborg er der mellem fredag og lørdag begået indbrud. Her er et kældervindue brudt op. Lørdag var det ikke opgjort, hvad der blev stjålet.