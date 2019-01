Sønderborg: Der er kommet en ny tendens, når tyveknægtene kører på arbejde. Tidligere havde de altid et koben med som værktøj, men nu sker det oftere og oftere, at tyveknægtene finder et haveredskab stående i en garage eller et skur.

Det er senest sket i en villa på Blegen, hvor der er brugt et haveredskab til at åbne en dør. På nuværende tidspunkt har politiet ikke fået oplyst, hvad der er stjålet ved indbruddet. /TAC