- Det er jo træls. Ordningen kører på tillid til os alle i vores lokalsamfund. Jeg tror ikke, det er lokale, men alt tyder på, at det er nogle, der har haft viden om, at der var en nøgleboks, siger Niels Peter Nielsen, der er formand for Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd, der står for bussen i de tre landsbyer.

Bæredygtig transport

Landsbyerne har haft en landsbybus i tre år til april. Bussen kan lånes af beboere i området med postnummer 6300 mod betaling. Ordningen får også støtte fra kommunen samt Trafikstyrelsen.

- Det kører som et forsøg sammen med Trafikstyrelsen og Sønderborg Kommune. Man vil jo gerne have, at vi får en bæredygtigt transport. Tanken er, at hver husstand kan nøjes med en bil og at fastholde ældre borgere i lokalsamfundet. Landsbybussen giver mulighed for at komme ud til arrangementer, for vi har en dårlig busbefordring herude, desværre, siger Niels Peter Nielsen.

Bussen står normalt ved skolen, og man kan booke den via landsbyrådets hjemmeside. Når man har booket bussen får man en kode til nøgleboksen.

Landsbyrådet leaser bussen ved Avis, som netop havde leveret en ny bus til landsbyrådet i denne måned. Landsbybussen er af mærket Nissan og har følgende nummerplade: BY 93 587.

Avis leverer formentlig en ny bus til Kværs onsdag.