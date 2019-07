Tyv sagde undskyld: Tricktyve stjal smykker for 100.000 hos guldsmed

Sønderborg: Tirsdag kort før lukketid kom to mænd ind i en guldsmedeforretning på Jernbanegade. Den ene mand spurgte ind til nogle ure, mens den anden så sit snit til at løbe med en hel bakke med guldsmykker til en værdi for over 100.000 kroner. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Begge mænd flygtede på sorte herrecykler mod rutebilstationen, men den ene mand kom tilbage til butikken efter fem minutter. Han undskyldte og fortalte, han var prøveløsladt. Derefter flygtede han igen.

Manden, der løb med smykkerne, beskrives som dansk, dansktalende, mellem 35 til 40 år, 170-180 centimeter høj, almindelig af bygning og et lille, smalt hageskæg. Han havde briller og iført en grå, langærmet trøje med lynlås, blå joggingbukser med hvid stribe, sort kasket med bogstaverne NYC i hvid, sorte kondisko med hvid sål. Han medbragte en rød rygsæk.

Den anden mand, som afledte de ansatte, beskrives som dansk, dansktalende, mellem 35 til 40 år, 165-170 centimeter høj, kraftig af bygning, glatbarberet, sort tattoo på hele venstre hånd samt tattoo på højre underarm. Han var iført sort hættetrøje med et logo af en klovn, der fyldte hele bagsiden af ryggen, grå joggingbukser, sorte kondisko med hvid sål samt sort kasket, der sad omvendt. Han havde en rød skuldertaske på 20 gange 20 gange 20 centimeter.