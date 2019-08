Tyv med smag for kongelige porcelænsfigurer

Nordals: På et tidspunkt fra lørdag til søndag var der indbrud i en ejendom på Niels Steensens Vej, hvor et vindue i en dør er knust. Tyven - eller tyvene - har stjålet 20 figurer i kongeligt porcelæn og en del smykker. Der har også været et forsøg på indbrud i en ejendom på Mosevej i Guderup. Her er tyven set køre fra stedet i en mørk Opel Vectra årgang 2004-2009 sedanmodel måske med nummerplader begyndende med UZ 40. Manden var mørk i huden, iført en hvid hættetrøje, og vidner har hørt personen tale et udenlandsk sprog. Oplysninger i sagen til Syd- & Sønderjyllands Politi på telefon 114.