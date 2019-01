Tyv lyste sovende beboer ind i hovedet

Sønderborg: Søndag aften og mandag morgen var det sandsynligvis en tyv, der to steder lyste ind i folks huse med en lommelygte. Først sent søndag aften, da en person lyste ind igennem et vindue, hvor en person lå og sov i et soveværelse på Søvang i Ulkebøl. Da personen med lommelygten opdagede, at der var liv i soveværelset, stak han eller hun af. Ved halvfemtiden mandag morgen var det på Grundtvigs Allé, hvor en person igen lyste med en lommelygte, også her stak lygtemanden eller lygtekvinden af fra stedet. Kort tid efter er der hørt en knallert køre derfra.

Natten til søndag er der også fjernet en ventilationsrist i et kældervindue på en ejendom på Sundquistsgade, men det er uvist, om der har været en eller flere tyve inde - og om der er stjålet noget. Oplysninger i sagerne til Syd- & Sønderjyllands Politi på telefon 114.