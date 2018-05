Tyv blev forstyrret af nabo

Sønderborg: Tyven knuste en udendørs lampe for at kunne arbejde uden risiko for at blive set. Men det kom til at virke stik modsat, da der forleden var forsøg på indbrud i en villa på Rojumvej i Sønderborg. Det endte det med, at tyven stak af under forsøget på at brække et vindue op, fordi han eller hun blev forstyrret af en nabo.