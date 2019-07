Sønderborg: I foråret blev Sønderborg Gardens Støttekreds frastjålet noget dyrt og sjældent porcelæn i forbindelse med et loppemarked. Videoovervågning havde imidlertid filmet tyveriet, hvorfor foreningen efterlyste tyven her i avisen med et frit lejde-tilbud. Det var tale om en tekande og tre saltbøsser fra stellet "Empire" fremstillet af Bing og Grøndahl.

- Aktionen gav desværre ikke umiddelbart pote. Måske læste tyvene ikke artiklen, eller måske troede de, at det var bluff, at vi vidste, hvem de var, siger Jens Peter Jacobsen fra støtteforeningen og fortsætter:

- Så tænkte vi, at det skulle være løgn. Vi fandt ud af, at den ene af tyvene havde en profil på dba.dk (salgssted på nettet red.). Så vi skrev til hende direkte og lod dem ikke være i tvivl om, at vi vidste, hvem de var og havde gerningen på video. Vi tilbød dem at aflevere tingene tilbage - alternativt ville vi lave en politianmeldelse og aflevere videoovervågningen.