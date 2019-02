Sønderborg: Det tyske mindretal, Bund Deutscher Nordschleswiger, vil forbedre fortællingen af 100 års udvikling i grænselandet set gennem mindretallets øjne. Det sker i dag på mindretallets museum i Sønderborg, Deutsches Museum für Nordschleswig på Rønhaveplads.

I juni sidste år fik Bund Deutscher Nordschleswiger et tilskud på fem millioner kroner af regeringen til projektet. Foreningen har desuden fået tilsagn om 7,5 millioner i støtte fra den tyske regering samt knap 2,3 millioner fra delstaten Slesvig-Holsten.

Der er nu samlet næsten 20 millioner kroner sammen til projektet, der koster knap 30 millioner kroner.

- Vi er ikke helt i mål endnu. Vi har søgt forskellige fonde, og det forventer vi svar på i foråret. Til den tid håber vi, at vi er mål og kan komme i gang, siger mindretallets formand, Hinrich Jürgensen.

Det er planen, at det nye museum skal åbne i 2020. Hovedbygningen er det tidligere bryggeri Petersens administrationsbygning. En bygning bagved fra 1960'erne skal rives væk - her skal der bygges nyt på 300 kvadratmeter. Desuden er der ekstra plads i hovedbygningen, hvor det tyske bibliotek flyttede fra og ind i Multikulturhuset for lidt over et år siden.

- Vi håber på positivt resultat fra fondene, ellers skal vi til at reducere vores ønsker, siger Hinrich Jürgensen.