Tysk lystfisker fangede alterkalk fra Asserballe

- Jeg har så lige været ude for at hente den. Desværre er det ikke vores værdifulde alterkalk, vi fik foræret af en person fra Asserballe, der er udvandret til USA. Vi fik kalken i 1967, og den er i sølv. Men desværre er det ikke den, tyvene har smidt i Alssund. Det er en alterkalk i plet, vi tidligere har brugt. Jeg tvivler på, vi får den anden kalk - den er nok for værdifuld, siger graver Lars Bengtson, fra Asserballe Sogn.

Als: 2017 og 2018 har været plaget af flere indbrud i kirkerne på Als og Sundeved. Søndag sidst på eftermiddagen fandt en tysk turist, der lystfiskede fra kysten under Alssundbroen en alterkalk. Den blev stjålet ved et indbrud Asserballe Kirke i januar 2018 - samme nat var der indbrud i Vor Frue Kirke i Notmark. Lystfiskeren bragte alterkalken til Syd- & Sønderjyllands Politi.

Dalende moral

- Vi håbede jo på at slippe for indbrud, nu da de havde været så mange andre steder, sagde Karen Margrethe Christiansen, der er formand for Asserballe Sogns Menighedsråd, til JydskeVestkysten efter indbruddet kort efter nytår. Tyven - eller tyvene - var først brudt ind på kirkekontoret. Her stal de nøglerne til kirken - samt computere, mobiltelefoner og lommelygter.

Derefter har de stjålet alterkalk, sølvbægre og en dåbskande fra et skab i selve kirken.

- Det er skidt. Det er simpelthen for dårligt, at folk ikke har respekt for vores kirker. Det er én ting at stjæle en mobiltelefon, men jeg synes, at de skal holde fingrene fra vores altertavle. Jeg håber, vi får fundet sølvet, inden det bliver smeltet om - måske i udlandet. Det er sådan noget, jeg frygter mest. Moralen er dalende, sagde Karen Margrethe Christiansen.

Leder af lokal efterforskning, politikommissær Jens Peter Rudbeck, oplyser, at politiet i samarbejde med Sønderborg Brand & Redning vil undersøge stedet, hvor alterkalken blev fundet. For eventuelt at kunne finde resten af tyvekosterne.