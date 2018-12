Familien Borchert havde søndag taget turen fra Flensborg og til Vester Sottrup for at finde og fælde deres juletræ selv.

Vester Sottrup: Mens de fleste køber juletræet lige rundt om hjørnet, så havde familien Borchert kørt et godt stykke efter deres.

De havde søndag taget turen i deres lille bil fra Flensborg og til Vester Sottrup for at finde årets træ.

- Det er første gang, vi er her. Det var min mors idé, at vi skulle tage her til. Hun havde hørt godt om stedet hos en kollega, fortalte Michaela Borchert.

Sammen med kæresten David Burkhardt bor hun normalt bor i Mannheim. Julen bliver dog holdt hos moderen i Flensborg.

- Vi kunne ikke finde et sted i Tyskland, hvor de havde fæld-selv. Vi ville gerne have et eventyr. Det er mere hyggeligt at finde træet selv, siger Claudia Borchert, der fandt et træ på 10-15 minutter.

Også Ebba og Svend Lorentzen fra Augustenborg var hurtige. Ikke mere end godt fem minutter tog det, at finde og fælde et flot et af slagsen.

- Toppen skal se ordentlig ud. Og så skal træet være fin lige, ikke for bredt og heller ikke for tæt, sagde Svend, der som ung har arbejdet med juletræer.

- Et år havde vi et af plastic, men det var en skændsel. Det døde med det samme. Det gør vi aldrig igen, fortalte parret.