Tysk børnehave må vente på lokalplan

En lokalplan og et kommuneplantillæg for det tyske mindretals børnehave på Vesterbakke i Broager skal nu i otte ugers høring. Nye klager risikerer at forsinke byggeriet yderligere.

Sønderborg: Det var en klar fejl af Sønderborg Kommunes forvaltning - og af politikerne i Sønderborg Byråd, da der ikke blev lavet en lokalplan for en ny tysk børnehave på Vesterbakke i Broager.

Kommunen gav en byggetilladelse, og den tyske skole- og sprogforening, DSSV, gik i gang med byggeriet. Men byggeriet blev sat i stå, da Planklagenævnet i juli krævede, at der skulle laves en lokalplan for børnehaven. Det var naboer i det gamle villakvarter, der havde klaget, og de er især bekymret for det øgede trafikpres.

Nu har Sønderborg Byråd med støtte fra alle 31 medlemmer sendt et lokalplanforslag og et kommuneplantillæg for børnehaven i otte ugers høring. Lokalplanen omhandler alene den matrikel, børnehaven bygges på - og altså ikke hele området. Det havde gruppeformand Stefan Lydal fra Dansk Folkeparti gerne set, og han er heller ikke tilfreds med, at sagen er blevet kørt så hurtigt igennem først på teknisk udvalgs møde onsdag i denne uge, samme dag i økonomiudvalget for at kunne nå at komme på byrådsmødet onsdag.

- Det klæder os ikke at haste sådan en sag igennem, sagde han.

Stefan Lydal har - som den eneste - i hele forløbet talt for, at der skulle laves en lokalplan.

- Vi har valgt at kigge på matriklen og ikke hele Vesterbakke med denne lokalplan. Det synes jeg er ærgerligt, sagde han på byrådsmødet og nævnte, at en børnehave med 50 børn og 15 medarbejdere jo påvirker hele området - ikke mindst trafikalt. Trods indvendingerne stemte Lydal sammen med hele byrådet for at sende lokalplanen i høring. Dog med en tilføjelse om, at trafikdelen skal evalueres efter seks måneder.