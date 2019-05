Tvillingsøstre til valg for første gang

Camilla og Charlotte Meinke på 19 år er førstegangsvælgere med en besked til EU om at samarbejde omkring klima og miljø. En politimand og tidligere kommunalpolitiker er irriteret over grænsekontrollen.

Sønderborg: Selv om valget til Europaparlamentet har stået i skyggen af folketingsvalget 5. juni kan man godt have et stærkt budskab til EU. Det havde tvillingerne Camilla og Charlotte Meinke fra Sønderborg, da de søndag først på eftermiddagen gik i hver deres stemmeboks som førstegangsvælgere.

- Det har været lidt svært at finde rundt i al politikken, men vi har læst os til en masse. Det vigtigste for mig er, at EU samarbejder om specielt at passe på vores klima og miljø, siger Camilla Meinke og bakkes op af søster:

- Vi har ikke været et sekund i tvivl om, at vi ville stemme. Det er i høj grad miljøet, det handler om. Det med flygtninge og grænsekontrol har ikke optaget os så meget, supplerer Charlotte Meinke, som har travlt med at læse op til sin studentereksamen fra statsskolen i næste måned. Camilla har endnu et år på handelsskolen.