Tvilling-skulptur på plads i Broager

Det er en helt særlig historie, der gemmer sig bag de to ringriderskulpturer på Torvet i Broager - ja man kan sige, det nu er blevet til en helt ny skulptur af to ens skulpturer.

Efter noget tovtrækkeri frem og tilbage fik Mikkelsen sin dusør på 10.000 kroner. Der har i byen været talt om flere alternative placeringer af de to næsten ens skulpturer. Tidligere formand for Sønderborg Kommunes Kunstfond, A.P. Hansen, foreslog, at skulpturerne skulle stå ved siden af hinanden på Torvet.

Broager: Tvillingbyen. Broager med de karakteristiske to spir på kirketårnet har nu også to næsten ens ringriderskulpturer, der er placeret skulder ved skulder på Torvet i byen. Det er nu blevet til en helt ny skulptur af de to kvinder indhyllet i klæder fastgjort med tovværk - og så en lanse i toppen. Den originale med patina, som bronze giver.

Fin placering

Snakken gik på Torvet.

- Længe troede jeg, at den ene skulle stå ved Broagerhus - medborgerhuset. Det foretrak jeg faktisk, men nu kan jeg godt se, at det her er en bedre løsning, sagde Orla Kristensen, der var mødt op sammen med et halvt hundred andre borgere. Der blev også serveret en ringriderpølse fra naboen - brugsen - og en øl eller vand.

- Det er nemlig den helt rigtige placering, sagde Kirsten Krogh.

Igennem årene har mange haft svært ved at se, hvad skulpturen har med ringridning at gøre. På Torvet talte folk om, at det næsten lignede noget, der var i strid med burkaforbuddet. Tidligere formand for ringriderforeningen Niels Frederik Jensen kunne også se en anden symbolik i de nu to indhyllede kvinder, det stod tæt sammen.

- Det er jo helt almindeligt i dag, at to kvinder kan bo sammen, sagde han.

Turister og borgere i byen får i fremtiden lidt hjælp. For det er meningen, at der skal laves en lille tekst ved skulpturen om dens historie.