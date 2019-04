Tværpolitik: Folketingskandidater mødes om Als-Fyn Broen

Folketingskandidaten Nils Sjøberg (R) forpligte de andre lokale kandidater til at arbejde for en forbindelse mellem Als og Fyn på tværs af partier. Aftalen skal i stand inden folketingsvalget, så han er i kapløb med tiden.

Sønderborg: Onsdag den 10. april møder Nils Sjøberg (R) med andre sønderjyske folketingskandidater på Sønderborg Bibliotek, hvor dagsordenen står på Als-Fyn Broen.

- Ingen folketingsvalget går i gang, skal vi aftale, at vi alle kæmper for Als-Fyn forbindelsen - ligegyldigt, hvem der bliver valgt ind, siger Nils Sjøberg, som er folketingskandidaten for Radikale Venstre i Sønderborg.

Initiativet får opbakning fra langt de fleste partier i lokalområdet. Konservatives kandidat, Niels Flemming Hansen ser frem til det tværpolitiske samarbejde:

- Jeg glæder mig til at få vished om, at jeg ikke er den eneste, der kæmper for broen. Jeg håber på, at vi når til enighed på mødet, for så har vi noget at holde hinanden op på, fortæller Niels Flemming Hansen (K).