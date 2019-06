Tusinder var med til at indvie ny bydel

Sønderborg: Fantastisk. Det var det gennemgående ord fredag aften, da tusinder drog til Sønderborgs nye havneområde for at deltage i indvielsesfesten. Gennem fire byrådsperioder og under tre forskellige borgmestre har Sønderborg Byråd arbejdet med at omdanne industrihavnen til en ny bydel med boliger, kultur og erhverv. Bygning efter bygning er skudt op på havnefronten med investeringer for 1,5 milliarder kroner. En af investorerne er Bitten & Mads Clausens Fond, der har investeret i Hotel Alsik, der er den nyeste bygning.

Bestyrelsesformand Peter Mads Clausen var en glad mand, da han ankom til området.

- Jeg håber, at bydelen kommer til at gøre Sønderborg endnu mere attraktiv for borgere og turister. Jeg håber, det kan give flere lyst til at arbejde her og få mere erhverv hertil, sagde Peter Mads Clausen.

Det var arkitekten Frank Gehry, som tegnede planerne i 2008, og siden er boliger, Multikulturhuset, Hotel Alsik, kollegiet og Videnshuset skudt op ud langs Alssund. Bitten & Mads Clausens Fond og Enggaard står for endnu et kontorbyggeri, som ikke er bygget endnu.

Eva Lees og Lis Brøndahl glædede sig over forandringerne på havnen.

- Det er fantastisk. Jeg bor lige heroppe, og jeg har ventet på, at det hele skulle forandre sig. Jeg har set forandringerne ske hver dag. Først var folk negative, men nu har folk taget det til sig, sagde Eva Lees.

- Alsik er fantastisk. Der kommer mange mennesker her hver dag. Hotellet havde kun haft åbent i fem dage, da vi var på vores første hotelovernatning der. Det var fantastisk. Vi var også i spaen med udsigt over Alssund, sagde Lis Brøndahl.