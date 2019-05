- Der har været et rigtigt godt flow. Især i weekenden har der været fuld skrald på. På solskinsdagene har der været mellem 600 og 700 mennesker oppe på udsigtsetagen. Folk har pludselig fået øje på os, og der er kommet busser med turister forbi, som har fået den idé, at de vil op og se Sønderborg fra oven, siger Henrik Bille Pedersen, der er direktør for Hotel Alsik.

Sønderborg: På en regnfuld og blæsende mandag åbnede Hotel Alsik på havnefronten efter tre års byggeri på havnen. Siden er en lind strøm af gæster gået ind ad hotellets dør. Der har især været interesse for panoramaetagen i 64 meters højde på 16. etage, hvor man kan se ud over Sønderborg og Als.

Udsigtsetagen Point of View er åben for alle. Man kan bestille en gratis billet i Hotel Alsiks reception. Etagen er åben frem til klokken 18. I juli og august vil etagen have åben frem til klokken 20.00.

Kanter ændres

Det er den sønderjyske kok Jesper Koch, der står for de tre restauranter i hotellet. Restaurant Alsik har været åben fra mandag den 6. maj, hvor omkring 80 gæster har spist hver aften. Restaurant Freia er den næste til at åbne. Her kører der i øjeblikket testspisninger for inviterede gæster, og fra den 23. maj er restauranten åben for alle.

- Alt i alt er den første uge gået godt. Jeg er meget glad for det store besøgstal, siger Henrik Bille Pedersen.

Hotellet har været ramt af et par mindre uheld foran hotellets indgang.

- Vores arkitekttegnede fortovskanter er ikke synlige nok, og vi har haft to gæster, der er snublet og har slået knæ og håndled. Det er dælme træls, at det skal ske på grund af vores dumme fortovskanter. Der kommer derfor nye, synlige fortovskanter, og de to gæster er inviteret på et ophold og mad, siger Henrik Bille.