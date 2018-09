Hotel Alsik

Alsik står klar i foråret 2019 og kommer til at rumme regionens største hotel- og konferencecenter samt Danmarks største spa. Hotellet bygges som to tårne på henhodsvis 19 og 70 meter. I det største tårn er 190 værelser fordelt på 2.-15. etage.Det firestjernede hotel er tegnet af Henning Larsen Architects. Prisen er over 600 mio. kroner og investorer er Bitten & Mads Clausens Fond og PFA Ejendomme. Det tyske firma RIMC skal drive hotellet. RIMC driver i forvejen omkring 80 internationale hoteller, Alsik er det første i Danmark.Alsik får brug for mindst 110 medarbejdere til hotel, restauranter, konference- og selskabsfaciliteter samt spa. For de nysgerrige findes en liste over alle stillinger allerede på hjemmesiden www.alsik.com Alsik vil nå 76 procent CO2-neutralitet og bidrager til Project Zero, Sønderborgs vision om, at områdets CO2-belastning skal være fjernet i 2029. Alsik er forsynet med 380 kvadratmeter solceller, og fjernvarmeforsyningen til Alsik er baseret på affald, træflis og geotermi.