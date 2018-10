Turister: Sønderborg er smuk, venlig - og dyr

Søndag blev Sønderborg By fyldt med mennesker i anledning af, at krydstogtskibet Saga Pearl II ankom til Sønderborg.

Sønderborg: Det halve af Sønderborg og 450 engelske turister fyldte søndag hele midtbyen. Normalt ligger bymidten søvnig hen om søndagen, men krydstogtskibet Saga Pearl II, musik, madboder og loppemarked trak tusinder ind til byen.

Byen blev fyldt med liv, fordi krydstogtskibet kom til Sønderborg. Saga Pearl II smed anker i Sønderborg Bugt søndag morgen, og gæsterne blev sejlet ind til havnen i mindre både.

For ægteparret Rita og Derek Banks fra London var det første besøg i Danmark.

- Vi har været på mange krydstogter. Denne gang ville vi et sted hen, hvor vi ikke har været før. Vi valgte dette krydstogt, fordi selskabet har et godt ry. Sønderborg er meget anderledes end London. Vi har gået og og ned i gaderne og kigget, loppemarkedet er godt, fortalte ægteparret, som var på udkig efter et sted, hvor de kunne få noget at spise.

Krydstoget er et ti-dages togt fra England til Amsterdam, Kiel, Sønderborg, Hundested og Gøteborg. Da gæsterne kom i havn, fik de udleveret en pose med kort, et magasin og forskellige gaver som småkager.

Veninderne Jo Withers og Ann Moreau fra Sussex rejser ofte sammen og har været på flere forskellige krydstogter. De har ikke været i Danmark før.

- Vi er vilde med poserne med gaver. Folk her er meget hjælpsomme og venlige. Det er ikke i alle lande, at folk er så venlige som her, sagde Jo Withers.

- Men her er dyrt. Jeg har lige betalt syv euro for en kop kaffe, sagde Ann Moreau.

Veninderne havde brugt nogle timer på at gå gennem byen, og skulle videre for at se Sønderborg Slot.