Tunge gylletransporter øget trykket på vejbanerne

Køretøjer med gylle bliver stadig tungere og bredere, og kommunen er indstillet på at give en generel tilladelse til at tranportere gødning på landevejene.

Han opfordrer til at gå den generelle dispensation efter i sømmene og ikke udstede den automatisk hvert år. Kristian Beuschau synes godt, der må være betingelser med i tilladelsen, som at gylletransporter skal køre uden om bymæssig bebyggelse og holde sig til landevejene.

SØNDERBORG: Lugten af gylle breder sig over land og by med foråret, når landmænd skal i marken med indholdet fra gyllebeholdere fyldt til randen. Gylletransporterne bliver stadig tungere og lægger øget tryk på vejbelægningen. Sønderborg er ligesom de andre sønderjyske kommuner indstillet på at give en generel dispensation til at køre gyllen ud på markerne. Det er dog ingen selvfølge, dispensationen fornyes fra år til år.

Landbrug & Fødevarers Færdselsgruppe søger hvert år oom dispensation til kørsel med tre-akslede gyllevogne med 10 ton akseltryk. Det er Sønderborg kommune indstillet på at give, men bliver samtidig nødt til at tage stilling til, hvad det øgede tryk på vejnettet kan føre med sig. Der er 51 kilometer kommunal vej uden for byzone, hvor asfaltbelægningen er mindre end tre meter bred. Vejene fører ofte ud til de marker, landmanden skal sprede gylle på. Vejenes beskaffenhed er ikke tilpasset tung trafik. Deres bæreevne er ukendt. I vintermånederne er vejene særligt udsatte, fordi fugtighed og frost reducerer bæreevnen. I øjeblikket har kommunen dog en asfalt-kontrakt, der i store træk tager højde for belægningsskader på vejnettet.

Landbruget har brug for det

- Vi imødekommer landbrugets ønske om dispensation. Landbruget har brug for det, og det er svært at drive erhverv i dag, siger formand Aase Nyegaard, Fælleslisten.

- Det er et reelt problem med gylletransporter på de små veje. På sigt kan det betyde, vejene kræver mere vedlighold. Det er en del af erhvervslivet, og infrastrukturen skal være i orden for at kunne bestride det. Vi giver jo også tilskud til lufthavnen for at tilgodese store virksomheder, siger Venstres Tage Petersen.

- Vi lovliggør noget, som finder sted alligevel. Bønderne kører jo gylle ud på markerne. Der er ikke mange, der har søgt om det. De har gjort det uden at spørge om lov. Vi ønsker ikke at lægge landmændene hindringer i vejen, men vil gøre dem det muligt at udføre deres erhverv, siger næstformand Stefan Lydal, Dansk Folkeparti.