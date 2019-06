Tryghedskampagne forstyrret af vandaler

SØNDERBORG: Politiet kom mandag på en pædagogisk prøve under en tryghedskampagne i butikscenter Borgen i Sønderborg. Den tryghedsskabende indsats blev i den grad hindret af to unge vandaler, der på knallert og scooter kørte vildt omkring og forstyrrede ordensmagten i bestræbelserne på at udbrede viden om større samfundsmæssig tryghed. Urostifterne var en 20-årig og en 14-årig dreng, som i løbet af kort tid gjorde sig skyld i flere forseelser på deres køretøjer og derved generede tilstedeværende borgere ved butikscentret. Der venter de unge mænd bødeforlæg, sigtelser og mundtlige og skriftlige løftede pegefingre i bestræbelserne på i fremtiden at bibringe dem respekt for politimæssige kampagner samt at få dem til at overholde elementær færdels- og ordenslovgivning.