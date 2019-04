SØNDERBORG: En 23-årig mand fra Nordborg optrådte natten til mandag klokken 00.22 så støjende og truende på Kastanie Allé bag rådhuset, at politibetjente valgte at give manden en bøde for at overtræde ordensbekendtgørelse. De vurderede, at manden forsøgte at starte slagsmål med tilfældige forbipasserende.