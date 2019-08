RB Plus. Politiet går flittigt i egne fotofælder. Politiets køretøjer blev fanget i at køre for stærkt af deres egne fotofælder mindst 189 gange i 2015. Det er en stigning på cirka 41 procent fra 2014.Arkivfoto: MJMSOLO - MJMSOLO - Ulykke, bil, kan bruge til arkivfoto, ingen personskade