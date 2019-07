Trofaste ryttere blev hædret på Kegnæs

Kegnæs: Ringriderforeningerne i det sønderjyske har mange trofaste ryttere. Det gælder også Kegnæs Ringridning og Sommerfest. Foreningen afviklede i weekenden sin 112 ringriderfest med deltagelse af 92 ryttere. I fjor var der 82 ryttere. Kun tre ryttere tog alle 24 ringe. Helle Frederiksen, Elstrup, blev konge, Dorthe Johansen, Himmark ved Svenstrup blev kronprins, mens Lene Clausen, Bovrup, blev prins.

- Det er vi rigtig glade for, sagde formanden Anne-Mette Dyhre Andersen, inden hun over højttaleren kaldte 11 ryttere inkluderet sig selv til medalje-overrækkelse. For Kegnæs Ringridning og Sommerfest var det i år en lidt anderledes ringriderfest med flytning fra festpladsen over for Gåsvig Kro til det store grønne område ved Kegnæs Forsamlingshus.

Den 55-årige Anne-Mette Dyhre Andersen fra Kegnæs er en populær formand. Hun har i år ti års jubilæum som formand, og samtidig fik hun 40 års medalje. Datteren Charlott Dyhre Andersen fik overrakt 20 års medalje.