Alle motionsløbere kender til glæden ved at bevæge sig i naturen. Den deler en gruppe løbere gerne med beboerne på Bosager. Også Flintholm har et hold af frivillige, som løber afsted med beboerne.

Sønderborg: Hun har intet sprog, og alligevel fortæller hun tydeligt, at hun glæder sig. Øjnene stråler, og der kommer et hvin fra hende, da løberne sætter i gang. Elisabeth Hansen er 29 år og beboer på botilbuddet Bosager for svært handicappede voksne. Hun kan ikke gå og da slet ikke løbe. Men det gør hun alligevel ved andres hjælp. Siddende i en såkaldt løbejogger, en forvokset klapstol for voksne, deltager Elisabeth Hansen og andre beboere hver torsdag i en løbetur på omkring fire kilometer, som en gruppe frivillige løbere gennemfører. - Nå, hvad vej tager vi? Ned ad mini Alpe d'Huez, spørger Glenn Hollænder, mens ansatte på bostedet gør endnu en beboer klar til turen. Det bliver Carsten Hell. For to beboere ad gangen kan komme med. Bostedet råder kun over to løbejoggere. - Vi kan tydeligt se, at de glæder sig. De begynder at smile og grine, når vi tager vognene frem. Der er ingen tvivl om, at de får en super god oplevelse, fortæller Sten Boris Hansen, afdelingsleder for botilbuddene Flintholm og Bosager. - Ude på turen får de blæst i ansigtet eller dråber, når det regner. De mærker bump undervejs. Det handler om sansestimulering for de af vores beboere, som ikke selv kan bevæge sig, forklarer han. Han er selv i løbetøj og klar til at løbe med.

Du kan jo se på deres mimik, at de nyder det. Carsten smiler over hele hovedet, når de spørger ham, om han vil med. Mona Hell, mor til en af beboerne på Bosager

Foto: Timo Battefeld Elisabeth Hansen og Carsten Hell er klar til dagens løbetur. Det bliver en tur med sus i håret, for vinden blæser. Mørke skyer truer med regn, men dråberne udebliver. Foto: Timo Battefeld

Nogle falder i søvn Nu går det over stok og kantsten til Kær Vestermark og en sti, der slynger sig ned over skrænten til Alssund. Derfra videre under Alssundbroen, langs Verdens Ende til boldbanerne ved Sønderborg Kaserne, hvor turen går opad. - Nogle af de meget urolige bliver så afslappet, at de falder i søvn undervejs. De ansatte fortæller os, at deres aftener efter en løbetur er meget mere rolige, og at de sover rigtigt godt, fortæller Lisbeth Nielsen, en af løberne. Løberne skiftes til at skubbe vognene. Især, når de forlænger turen og løber op ad Helgolandsgade, er det hårdt arbejde. - Men det er også en dejlig måde at komme ud at løbe på. Man kommer jo afsted, når andre er afhængig af, at man deltager. Jeg får motion, samtidig med, at jeg giver andre en oplevelse, begrunder Lisbeth Nielsen, at hun tre år siden tog initiativet til løbeholdet. Hun havde da hørt om Team Tvillingprojektet, startet af tvillingerne Steen og Peder Mondrup. Samtidig havde hun en søster, der arbejdede på Bosager. Lisbeth Nielsen fik andre løbere med på ideen. - Man kommer, når man kan. Nogle gange er vi fire, andre gange syv-otte stykker, forklarer hun.

Foto: Timo Battefeld Løberne vælger rute efter vejr og vind. Ofte går det langs med vandet, hvor solen reflekteres i vandet, og hvor blæsten rigtigt kan mærkes. Foto: Timo Battefeld

Plads til flere Løberne tager to runder og glæder herved fire beboere. - Det er oplagt, når man elsker at løbe. Jeg glæder både andre og mig selv, forklarer Jimmi Mustafa, da holdet er vendt tilbage efter første runde. Han puster ud og snupper lidt vand, mens de ansatte henter to nye beboere, som skal med. Også på botilbuddet Flintholm i Nordborg er der frivillige fra Nordals Løbeklub, som hver torsdag tager handicappede beboere med på løbeture. - Det er helt fantastisk, hvad de gør for beboerne, synes Mona Hell, der er mor til den 44-årige Carsten Hell, som også var med løberne til Gendarmløbet i Broager i weekenden. - Du kan jo se på deres mimik, at de nyder det. Carsten smiler over hele hovedet, når de spørger ham, om han vil med, fortæller hun. Mona Hell kunne godt unde flere af beboerne at få vind i håret. - Ja, vi kunne sagtens være flere løbere. Vi vil gerne have flere på holdet, tilføjer Lisbeth Nielsen. Løbeholdene løber hver torsdag sen eftermiddag fra påske til cirka 1. november. Når det bliver mørkt og glat derude, bliver det for vanskeligt at løbe med vægten af et andet menneske foran sig.

Foto: Timo Battefeld Det er en udfording for Glenn Hollænder at løbe med Elisabeth Hansen, når det går stærkt ned ad mini Alpe d'Huez, som løberne døbt strækningen her. Bagerst ses Claus Jørgensen. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Aben blev hjemme, for der var ikke sele til at spænde den fast. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Ingolf Nielsen og Jimmi Mustafa skiftes til at skubbe Carsten Hell. Foto: Timo Battefeld