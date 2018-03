Tridan tjekker op på sundheden

Han har forsøgt sig med livsstilsændringer, som kan holde på lang sigt. Det betyder, at han tager cyklen på arbejde og går ture. Frugt og grønt er der mere af, mens slik og søde sager er skåret ned. Det er ifølge Dorte Grove også det, der er nemmere at holde ved.

Sommerkjolen skal passe

Alice G. Poulsen er den næste i rækken. Hun tripper af spænding og sørger for at fjerne både ur og mobil, inden hun stiger op.

- Jeg har et mål, som jeg bare skal nå til juni. Jeg har en sommerkjole, der hænger derhjemme, og den skal jeg i, siger Alice G. Poulsen.

Tridan har sat sig nogle fælles mål, men medarbejderne har også sat sig individuelle mål. Dorte Grove står klar til at vejlede, hvis de har spørgsmål til, hvordan de får de sidste kilo eller centimeter i taljen af.

Efter første runde, hvor otte medarbejdere er blevet målt og vejet, viser det sig, at de har tabt 32,5 kilo. Det fælles mål for hele afdelingen var 28 kilo, og det har de allerede nået med første hold. Det næste hold bliver målt og vejet d. 4. april. Efterfølgende kommer Dorte Grove forbi igen for fremlægge resultater og lægge en plan for det næste stykke tid, hvis det er noget firmaet er interesseret i.

Willy Siemens Lorenzen er i hvert fald klar på at fortsætte.

- Det er ikke bare 'over and out' nu. Vi går ind i en varmere tid nu, og det giver os forhåbentlig mere energi til at fortsætte, siger Willy Siemens Lorenzen.