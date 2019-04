Sønderborg: Der er en del, som tyder på, at de samme to kvinder turnerer rundt i Jylland og på Fyn for at stjæle cigaretter. For både i Holstebro, Silkeborg, Tønder og på Fyn har der været lignende tricktyverier.

- Der er en del, der tyder på, at det kunne være de samme, siger politikommissær Jens Peter Rudbeck, der er leder af lokal efterforskning syd ved Syd- & Sønderjyllands Politi.

Det er den samme fremgangsmåde, der bruges. Tirsdag kom de til Fakta på Agtoftsvej i Sønderborg, hvor de lagde en masse varer på båndet. Samtidig bad de om cigaretter. En større mængde på 30-35 pakker til en værdi af cirka 1400 kroner, som den ene kvinde så putter i en taske.

- De skaber noget forvirring med alle de varer og cigaretter. Så siger de, at de har glemt betalingsmiddel - altså kort eller kontanter, som de vil gå ud i bilen for at hente. Men så vender de aldrig tilbage. Cigaretterne har de fået med sig, men de andre varer ligger tilbage på båndet ved kassen, fortæller Jens Peter Rudbeck.

Ifølge politiet var de samme dag hos en Fakta i Tønder, og de har også været flere andre steder i Sønderjylland. Så politikommissæren vil advare butikker i hele området om, at de skal være særligt opmærksomme, når kvinder - eller andre - beder om store mængder cigaretter.