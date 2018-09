Triatleter med verdens bedste heppekor

Hvert år i september afvikler Eckersberg Børneunivers triatlon for friskolens store elever, deres forældre og lærere. Og hvert år stiller verdens mest ihærdige heppekor op ved byens fodgængerfelt mellem skole og købmand, klar til at klappe alle i mål.

Som vi siger til børnene: Ud at bruge kroppen, for den kan mere, end du tror. Og med sådan et heppekor får de fleste ny energi, når de oppe ved skolen skal skifte fra cykel til løb.

God tid til strømperne

Triatlon a la Eckersberg er en dyst på 50 meter svømning, 10 km cykling og tre kilometer løb. Eleverne i 5. klasse og opefter kan deltage.

- Hvis I bliver trætte, så lad være at gi' op. Bare fortsæt, formaner læreren Tommy Vejen Pedersen deltagerne, før de springer i vandet ved Ballebro.

- Der er en krabbe dér, advarer et af børnene, mens de andre springer i omkring hende.

Få minutter efter de første allerede i cykelsadlen. Blandt andet Jesper Jauert Duus, far til Merle i 4. klasse, som venter i heppekoret oppe ved skolen. Merles mor Mette Duus deltager også.

Tilbage ved stranden sidder 12-årige Noah Mathiesen, der er med for første gang og ikke har gennemskuet, at det er i skiftet mellem disciplinerne, at man henter minutterne. Han giver sig rigtig god tid til først at tørre sig og dernæst trække i cykeltøjet. En efter en kommer strømper og sko på.

- Men det handler heller ikke om at komme først. Det handler om at gennemføre mindst en gang i løbet af ens skolegang på Eckersberg. Det gør langt de fleste, konstaterer Tommy Vejen Pedersen.