Tre veje i Sønderborg: Valgkort nåede aldrig frem

Sønderborg: En række beboere på tre større veje i Sønderborg modtog aldrig valgkort til søndagens valg til Europa Parlamentet.

Det er uklart hvor mange vælgere, det drejer sig om, og hverken Post Nord eller KMD, der producerer valgkort til landets 4,3 millioner vælgere, kan forklare, hvad der er gået galt.

- På valgdagen kunne vi konstatere, at der var et større antal vælgere i Sønderborg, som kom til os og fortalte, at de ikke havde modtaget deres valgkort. Vi ved ikke, hvad der er gået galt, fortæller Aase Henriksen, der er valggeneral i Sønderborg Kommune.

Hun oplyser, at det drejer sig om beboere på enten Ahlmannsvej, Sdr. Landevej eller Sundquistgade i det centrale Sønderborg. I nærheden af et halvt hundrede vælgere har henvendt sig, og de fik mulighed for at stemme ved at fremvise pas, kørekort eller sygesikringsbevis.

- Men hvor mange, der ikke har fået tilsendt valgkort, ved vi simpelthen ikke noget om, siger Aase Henriksen, der tirsdag har informeret Indenrigsministeriet om sagen.