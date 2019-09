Tre unge mænd og 33-årig udlænding tiltalt for serievis af indbrud og hæleri til millionbeløb

Designtyverier i hidtil uset omfang menes at være stoppet med fængslingen af tre indbrudstyve og en formodet stor-hæler, der har haft tyvekoster til et samlet beløb på 1,5 millioner kroner og tegner sig for over 100 sagsforhold.

SØNDERBORG: Det tog anklager Anders Schøler halvanden time at læse anklageskriftet op, da fire tiltalte onsdag var for Retten i Sønderborg tiltalt for godt 100 forhold hovedsageligt indbrud med koster til i alt 1,5 millioner kroner. Listen af Georg Jensen lysestager og ure, Kay Bojesen figurer, Kähler vaser, ørenringe, halskæder og andre smykker foruden Hans Wegner stole, PH lamper, elektronisk udstyr, spil og knive er svimlende lang. Udbyttet går fra butikstyveri af underbukser og Red Bull energidrik til et indbrud på en privat adresse i Perlegade i Sønderborg i september sidste år med et samlet udbytte til 629.000 kroner og et indbrud på Dybbølstenvej samme tidspunkt med et samlet udbytte på tyvekoster til 400.000 kroner.

Sagsakterne fylder adskillige hyldemeter mapper, der bliver båret ind i retten i store tasker med billeder af i alt 3000 tyvekoster. To af de tiltalte er helt unge mænd på 16 og 18 år. De blev anholdt i februar i år. Dermed mener politiet, borgere i Sønderborg bedre kan have deres designmøbler og dyre smykker i fred. Den tredje tiltalte er en 19-årig mand. De menes at have begået talrige indbrud i reglen to ad gangen, da de var fængslet på skift og dermed skiftede makkere undervejs. Den 19-åriges familie har haft den 16-årige i familiepleje, så de to indbrudstyve kalder hinanden for bror.

Den fjerde tiltalte anses for at være hæler-hovedmanden. Det er en 33-årig mand med udenlandsk baggrund. Han kræves udvist af Danmark for bestandigt, men nægter at have noget med de talrige hælervarer at gøre. De er fundet i en anden mands lejlighed på Kløvermarken i Sønderborg. Et af anklagepunkterne er, at den 33-årige skulle have truet indehaveren af lejligheden med hælervarerne. Han sidder fængslet i en anden sag.

De to yngste erkender en lang række indbrud, mens den 19-årige og den formodede hæler pure nægter alt.