Tre tricktyve er anholdt

Als: Politiet anholdt onsdag aften på Nordals tre tricktyve af anden etnisk herkomst - to mænd på henholdsvis 51 og 45 år samt en kvinde på 29 år. De er alle fra Københavns-området.

Politiet blev alarmeret kl. 20.25, efter trekløveret havde været i SuperBrugsen i Augustenborg.

- Her foretog de et såkaldt kassedyk og stjal 2.000 kroner, fortæller Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands politi. De kørte fra stedet, men politiet havde et så godt signalement af tricktyvene og bilen, at de tre personer kunne anholdes. Måske var på vej mod den næste SuperBrugs.

Det vise sig nemlig, at de tre personer forinden - kl. 19.41 - forinden havde været i SuperBrugsen i Guderup. Politiet kan ikke oplyse, om det lykkedes at få penge med herfra.

- Under efterforskningen i løbet af natten har politiet fundet ud af, at de tre personer også har begået kriminalitet på Fyn og i Østjylland. De bliver i løbet af torsdagen fremstillet i et grundlovsforhør i Sønderborg, oplyser Jens Peter Rudbeck.