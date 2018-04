Tre tidligere Telia-ansatte tiltalt for databedrageri

Tre tidligere Telia ansatte var ifølge et omfattende anklageskrift på små 100 forhold lige lovligt salgsorienterede, da de 2015 var ansat i butikken i Sønderborg, og nu er tiltalt for databedrageri, hvilket de alle nægter sig skyldige i. Arkivfoto

Små 100 sagsforhold mod tre unge mænd, der under ansættelse i Telia, er tiltalt for at have fusket med telefoniregninger og abonnementer i 2015.

SØNDERBORG: Der bliver båret store rullekufferter med sagsakter i tykke mapper ind i Retten i Sønderborg, hvor der over otte retsdage kører en omfattende sag om databedrageri. Det skulle være begået af tre unge mænd, der i 2015 var ansat i Telia Sønderborg og har beriget sig ved at tage betaling for falske telefonabonnementer og føre større beløb over på egen konto for egen vindings skyld. De tre mænd nægter sig skyldige i samtlige forhold. Den hovedtiltalte er en 24-årig mand, der skulle have bonnet kunder for telefonabonnementer, de aldrig har bestilt, og overført penge for mobiltelefoner af forskellige mærker til egen konto. Telia har godtgjort udeståenderne, som har været meget bekostelige. Kunderne, der vidner i retten, er som sådan ikke utilfredse, men fortæller om stor forvirring og frustration over at betale for noget, de ikke har ønsket, eller at få teknisk udstyr med oven i handlen, hvorefter det senere viser sig, de bliver trukket for det på deres konto.

Fakta De tre tidligere Telia- ansatte i alderen 22-24 år er tiltalt i små 100 sagsforhold i størrelsesordenen 20-7000 kroner for at have trukket kundekonti for abonnementer, de ikke havde bestilt og for at overføre betaling for iPhones til betragtelige beløb til egne konti. De nægter sig alle skyldige. Afhøringen af vidner er med Heidi Colbæk som specialanklager er et papirbjerg af regninger og dokumenter på telefonihandler og deres indhold. Der er nemlig diskrepanser imellem, hvad kunderne har ønsket og bestilt, og hvad de har fået. 40 vidner lægger vejen forbi retten. De er blevet afhørt af politiet i sager, der drejer sig om beløb på helt ned til 20 kroner.- Jeg har sagt det hele til politiet. De ringer jo ikke hver anden dag, svarede det ene vidne, da han blev spurgt, om han havde haft kontakt til politiet flere gange.



I sagen indgår også penge for såkaldte buy back overførsler, hvor kunderne får modregnet et beløb for deres gamle mobiltelefon, når de køber en ny.

Fik tre telefonnumre - Jeg fik tilbud om et taletidskort til udlandet for fem kroner i timen. Det passede mig godt, da jeg har en søster i Stockholm, og min mand har en bror i Sydtyskland. Da jeg kom hjem, virkede nummeret ikke, så jeg fik et nyt. Jeg var helt oppe i det røde felt. Det virkede ikke. Regningen var på tre telefonnumre, sagde en ældre kvinde, der troede, hun havde gjort en god telefonihandel. Til sidst ville hun ikke have noget med Telia at gøre og slettede al mailkorrespondance uåbnet. Hun har dog fået godtgjort sit tilgodehavende. - Jeg ville købe en iPhone 5, men blev prikket en iPad og to usb-stik på, som jeg fik med i handlen. Jeg har fået en undskyldning. Man går jo ikke ind i en butik for at købe et par cowboybukser og kommer hjem med ti skjorter, sagde en mand fra Sønderborg, der havde gjort en lidt for god handel, og kom til at betale for iPad'en. Han har fået kompensation og i dag er tilfreds nok med iPad'en.