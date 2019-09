Tre store, nordiske, litterære stemmer i Sønderborg

Sønderborg: Jón Kalman Stefánsson, Håkan Nesser og Kim Leine. Læsere af nordisk litteratur kan ikke undgå at støde på de tre herrer, og nu er der mulighed for at møde dem, når de gæster Biblioteket Sønderborg til to arrangementer, som begge er en del af litteraturfestivalen "Ord Fra Nord".

En gang var der sagaerne, der blev fortalt så det bragede. Nu skriver de islandske forfattere, så det buldrer endnu mere. Jón Kalman Stefánsson har mange romaner bag sig og fortsætter den enestående fortælletradition med sin unikke sans for hård natur og det bløde i menneskesindet.

Han gæster onsdag 18. september kl. 19 Biblioteket Sønderborg.

Fredag 20. september kl. 17 gæster Håkan Nesser og Kim Leine biblioteket. Håkan Nesser er krimiforfatter, men han skriver også spænding, kortromaner og noveller. Han har mere end 35 bøger bag sig og en hel del priser og udmærkelser.

Kim Leine elsker Grønland, og i ham har Grønland en intens stemme. Kim Leine arbejder med romanskrivning, filmmanuskript, børnebøger, tegneserie og sang.