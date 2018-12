Tre store basser fra USA

Peder Linneberg er solobassist og gruppeleder for bassisterne i Sønderjyllands Symfoniorkester. Lørdag kom den respekterede instrumentbygger Nick Lloyd fra USA med tre nye kontrabasser. Et tjenesteinstrument til Linneberg, en bas til en ung talentfuld bassist - og så en der med tiden vil glæde en ukendt bassist.

Sønderborg: Hjemme i Cincinnati i staten Ohio, USA, forvandler instrumentbyggeren Nick Lloyd 300 gammelt valnøddetræ fra Oregon, grantræ fra British Columbia og Ahorn fra Vermont til de smukkeste instrumenter. Faktisk bygger han alene basser. Ingen violiner eller celloer. Kun de store smukke basser. Tre af dem kom lørdag til Peder Linneberg på Sundquistsgade i Sønderborg. Den ene er til ham selv. Han er solobassist i Sønderjyllands Symfoniorkester, der i fjor fandt den kvarte million kroner, der skulle til for et helt unikt instrument.

- Det er jeg glad og taknemmelig for, og jeg var slet ikke i tvivl om, at det skulle være Nick, der skulle bygge min bas, fortæller Peder Linneberg. Han driver også sit lille firma "A Little Bass" - der sælger de store instrumenter.

Det er bas nummer 42, 45 og 46 fra Nick Lloyd Basses, der nu er i Danmark.

- Jeg har et helt specielt forhold til Danmark, hvor jeg kender Peder og har en del kunder, fortæller Nick Lloyd. Han og Peder Linneberg kunne tale til mellem jul og nytår om basser. Hvad der er forskellen på et godt instrument og en mindre heldig bas.

- Det handler om Nicks håndværk, erfaring og ekspertise. Det handler om at udvælge et godt stykke træ. Det er en sum af det hele, fortæller Peder Linneberg.

Selv om han eller den unge bassist Mathæus Beck, der er fra Svendborg, men nu bor og arbejder i København, ikke er voldsomt interesseret i af afsløre prisen på en fin Lloyd-bas, så er det ingen hemmelighed. For på det lille amerikanske firmas hjemmeside står der 38.000 dollar, og det er rundt regnet en kvart million kroner. Nick Lloyd havde en ekstra bas med, der nu skal sælges igennem Peder Linnebergs firma.