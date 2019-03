Tre mio. LAG-penge til 13 projekter

LAG-projekter

Her er de 13 LAG-projekter i 2018:



Kegnæs i udvikling Naturpladsen Kegnæs = 250.000,00 kr.



Henrik Loff Glamping på Møllen = 234.932,00 kr.



Barsøhuset/Helle Kreiberg Svennesen Barsøhuset - Ø-turisme, der smager af både fugl, fisk og ko - OG som skaber lokale arbejdspladser = 171.900,00 kr.



Nr. Hostrup Hus Nr.Hostrup Hus (Multihus) = 250.000,00 kr.



Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved Kollund Naturunivers = 241.288,00 kr.



Drejby Strand Camping Opgradering af hytter og nye outdoor faciliteter = 221.847,00 kr.



Sønderborg Kommune Turismeudviklingsprojekt i Købingsmark = 356.583,00 kr.



Løjt Lands Vinterbadere Sauna, omklædning og klublokale = 100.000,00 kr.



Fiskbæk Gårdbutik A.M.B.A (Bjarne Ebbesen) Friskmælk automat i Fiskbæk Gårdbutik A.M.B.A. = 257.480,00 kr.



Vet InVitro IVS Danmarks første center for kunstig befrugtning til heste og kvæg i Hellevad = 281.885,00 kr.



Varnæs Bovrup Idrætsforening Bålhytte & toilet/omklædningsfaciliteter ved Varnæs Vig = 148.812,00 kr.



Leo Luff Favsbjerg Naturhostel - tilgængelighed for alle = 288.860,00 kr.



Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved AktivSpot = 227.614,00 kr.



i alt 3.031.201,00