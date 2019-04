Tre metalbands kigger forbi Sønderborghus

Sønderborg: Der bliver garanteret gang i den lørdag aften på Sønderborghus, hvor der ikke er færre end tre metalbands på programmet.

- Vi har været så heldig at nappe tre af dansk undergrunds ypperligste metalbands på lørdag. Hexis er verdens mest turnerende band i verden og den ældst i det band er kun rundet 30 år. Samtidig så har jeg fået den ære at få to øvrige bands med denne aften. De hedder henholdsvis LLNN og We Among Storms, siger Jim Hemmje fra Sønderborghus.

Hexis er et black metal-band med både danske og italienske rødder, og anmeldere verden rundt er alle enige om, at deres begsorte blanding af hardcore, sludge og black metal kan noget helt særligt. Bandet har spillet koncerter på både Roskilde Festival, Bloodstock Open Air og Roadburn og er i det hele taget ikke tilbageholdne med deres optrædener.LLNN har den samme rå, kolde og destruktive energi som er så dragende hos bands såsom Rorschach, Groundwork, Neurosis, Absinthe, Unbroken or Breach. Bandet blev dannet i 2014 af veteraner fra den københavnske hardcore-scene og steg af asken efter The Psyke Projects opløsning.

Sidst men ikke mindst er We Are Among Storms er et nyt Post Metal-afkom med base i København. Kvartetten består af folk med en masse studie- og live-erfaring i bands som The Psyke Project, Église og Hexis.