Tre mænd taget for at ryge hash

Sønderborg: En civilpatrulje til byfesten opdagede en gruppe på tre mænd, der røg hash på Bjerggade. Det skete omkring 02.50 mellem torsdag og fredag.

En 18-årig mand er sigtet for at være i besiddelse af en joint og to gram hash, og en 16-årig mand er sigtet for at være i besiddelse af femten gram hash, mens den sidste, en 20-årig mand, er sigtet for at være i besiddelse af en joint og to gram hash.