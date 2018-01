Tre mænd kræves fængslet for grov vold mod Burger King-ansat

Tre venners besøg på fastfoodrestaurant i Sønderborg gik helt galt. De er tiltalt for at have overfaldet en medarbejder hos Burger King med slag og spark. De nægter alle, men ingen vil tale i retten.

Sønderborg: Det var den sidste lørdag aften i maj 2017. Tre venner ville på Burger King i Sønderborg for at spise lidt fastfood.

De brugte drive-in, men da der var lidt ventetid, måtte de køre frem og vente på maden. Hvad der helt præcist herefter skete står noget uklart. Men tirsdag var de tre venner atter samlet - denne gang i Retten i Sønderborg, hvor de er tiltalt for grov vold mod en af medarbejderne på Burger King.

De tre mænd i alderen 18-20 år ville ikke selv bidrage til at få sagen fuldt oplyst, for de ville slet ikke udtale sig i retten. Men det ville den jævnaldrende mand, der i maj i fjor serverede fastfood for de tre. Men han erindring var ikke superskarp, og anklager Sven Licht måtte hjælpe hukommelsen på vej ved at stille mange opfølgende spørgsmål.

De tre venner er tiltalt for den grove voldsparagraf - for på parkeringspladsen ved Burger King at have slået og sparket medarbejderen i hovedet, for at have skubbet ham ind i en glasdør, smidt en stol på ham, væltet ham omkuld, hvorefter de har banket hans hoved ned i jorden og tildelt ham flere slag og spark mod hovedet og kroppen, mens han lå ned.

- Jeg siger nogle skældsord til dem på arabisk. Måske siger jeg også bøsse, og så slår han mig, forklarede medarbejderen i retten. Han kender ikke de tre tiltalte personligt, men han ved, hvem de er. Han kender dem fra skoletiden. Det står noget uklart, hvad baggrunden for skænderiet, der altså endte i en voldssag, var. Men Burger King-medarbejderen forklarede, at der lå noget hvidt skum på en låge ind til området med hoppeborg, og at en af de tre tiltalte også indrømmede, at de havde smurt det på lågen. De ville ikke fjerne det, og så ville medarbejderen ikke sælge dem maden. Den tog han med ind og gav de tre mænd pengene tilbage. Men det gik alligevel galt.

- Han (en af de tiltalte, red.) tog fat i mit hoved, som han slog ned i den stenblok, der holdt hoppeborgen på plads, forklarede offeret.