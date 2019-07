Tre indbrud og en anholdelse

Sønderborg/Gråsten/Rinkenæs: Politiet har søndag modtaget anmeldelser om indbrud i henholdsvis Gråsten og Rinkenæs.

Indbruddet på Dalsmark i Rinkenæs er foregået søndag mellem 08.30 og 20.30. Indbrudstyven har formentlig brudt et vindue op med et koben, hvorefter vedkommende har stjålet en standerlampe og to loftpendler - begge fra PH.

Indbruddet i Gråsten foregik i en villa på Sønderborg Landevej mellem 10 og 23.14. Herfra er der stjålet en JBL højttaler.

Politibetjentene stod dog ikke kun for at modtage anmeldelser om indbrud. De fik også foretaget en anholdelse.

Det skete, da en lokal 36-årig mand blev sigtet for et indbrud, der skulle været begået på Mønstervej i Haveforeningen Sundsmark i Sønderborg. Indbruddet skulle være begået mellem onsdag og lørdag, hvor en generator, sodavand og to kasser værktøj blev stjålet./ CTN