Tre drenge sigtet for at lave ballade: Skubbede og råbte af fremmede

Sønderborg: Tre drenge fra Sønderborg blev natten til mandag alle sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Balladen skete ved Store Rådhusgade mellem klokken 02.03 og 02.25.

Den første dreng, en 16-årig, var ifølge politiet opfarende og prøvede at skabe konflikt. Blandt andet løb han med hovedet ind i andre og skubbede til fremmede. Imens var en 17-årig dreng flere gange blevet bedt om at forholde sig i ro, da også han blev opfattet som opfarende og aggressiv. Da den 17-årige efterfølgende gik hen til en fremmed og råbte denne person i hovedet, blev den 17-årige også sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Mens betjente talte med de to drenge forsøgte en tredje dreng på 16 år at blande sig. Han nægtede at fjerne sig fra stedet, og derfor blev han også sigtet.

Alle tre drenge vil modtage en bøde.