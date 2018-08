Tre butikker lukker i Borgen

SØNDERBORG: Tøjbutikken Mappstore i Borgen lukker efter at have været med siden butikscentrets åbning 1. oktober 2013.

- Vi har ikke været i stand til at sikre den omsætning og trafik, der skal til at holde butikken kørende. Det har desværre ikke været muligt at skaffe nok trafik til at fortsætte i centret. Gågaden og centret lider. Omsætningsmæssigt har det været en kæmpe skuffelse. Folk handler på nettet og går ud at spise i stedet for at gå ud og købe tøj. De svigter lidt de lokale butikker og tænker først over det, når de er væk, siger bestyrer af Mappstores otte butikker Thomas Lauge Christensen.

Mappstore forhandler dametøj i de større numre. Der er butikker i blandt andet Herning, Blåvand, Skanderborg og Viby.