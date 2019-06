Tre brande på 14 dage på skole: Politiet beder om hjælp til at finde brandstifter

Fastlandet: Søndag var der endnu engang en mindre brand ved Nydamskolen i Vester Sottrup. Der var sat ild til nogle grene, der lå opad et levende hegn. Nu beder Syd- & Sønderjyllands Politi borgerne om hjælp. For det er nu tredje gang indenfor 14 dage, at ilden er løs ved Nydamskolen.

- Det kan være drengestreger, hvad ved vi. Men der er en eller anden derude, som har lyst til at se ild, siger politikommissær Jens Peter Rudbeck, der er leder af lokal efterforskning ved Syd- & Sønderjyllands Politi i Sønderborg. Oplysninger i sagen til politiet på telefon 114.