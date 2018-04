Transport på grønne måder præsenteres på havnen

Sønderborg: På havnen kan man lørdag 5. maj kl. 10-15 møde mere end 50 forskellige elbiler - og måske prøve en tur i en af dem.

Sønderborg Kommune og ProjectZero står bag et stort transportevent på havnen, hvor områdets lokale bilforhandlere vil vise deres hybrid- og elbilsmodeller frem og besvare spørgsmål, om hvordan bilerne fungerer og de økonomiske besparelser. Flere af bilerne vil også kunne prøvekøres.

Ved samme anledning lægger elbilløbet Tour de Flens også vejen forbi havnen, hvor mere end 50 elbiler ankommer ved Slotskajen kl. 10.30. inden karavanen af elbiler drager videre mod Glücksborg, er der mulighed for at prøve én af elbilerne fra løbet. Også de lokale cykelhandlere står klar med cykler til enhver smag. Der vil være mulighed for at prøve en elcykel i forskellige udgaver, som henvender sig til både unge som ældre. For børnene vil der være mulighed for at udfordre hinanden på segwaybanen, besøge House of Science i teltet og deltage i børneaktiviteter.